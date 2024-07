Euro 2024 : Daniel Riolo assure que les Bleus vont sortir l’Espagne

L’équipe de France affrontera l’Espagne, le mardi 9 juillet, en demi-finales de l’Euro 2024. Pour beaucoup d’observateurs, la Roja est favorite mais pas pour Daniel Riolo qui voit «la France faire la misère à l’Espagne». Pour le consultant phare de RMC, les Bleus ont toutes les armes pour faire déjouer les hommes de Luis de la Fuente.

«C’est l’équipe type pour emmerder l’Espagne et les arrêter là. Lorsque les deux jeunes sur le côté (NDLR : Lamine Yamal et Nico Williams) vont tomber sur Hernandez et Koundé, ne serait ce qu’athlétiquement, ça va être très compliqué» a expliqué Riolo au micro de l’After Foot. Si chez certains Français, comme Daniel Riolo, la confiance règne, de l’autre côté des Pyrénées, beaucoup ont à coeur de mettre fin au parcours des Bleus que certains médias ibériques estiment chanceux et immérité.