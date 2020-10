Florian Thauvin toujours dans le flou pour son avenir à l'OM

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, Florian Thauvin (26 ans) accordait une interview fleuve à L'Équipe pour évoquer, sans se cacher, sa situation, à un an de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille. Présent ce vendredi en conférence de presse, l'attaquant phocéen a avoué être toujours dans le flou et se préparer à toute éventualité.

«Je ne veux pas botter en touche, simplement, j'insiste, quand on fait une saison blanche, aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose en tête, c'est jouer, et bien jouer au ballon. J'ai envie de régler le problème de ma méforme du moment. Après, il se passera ce qu'il se passera, chacun prendra ses décisions. Avant de penser à l'avenir, il faut que je sois performant sur le présent, donc la seule chose que je me dis pour le moment, c'est que je sois performant. Aujourd'hui, je suis à l'OM et demain, on ne sait pas, si le club a une offre... Dans ma tête, je suis ici et je ne me pose pas de question. J'écouterais toujours ce qu'on me proposera», a-t-il expliqué. Franchise.