Des amis de Thierno Barry agressés lors de Arsenal-Everton

Des amis de Thierno Barry ont été victimes d’agressions lors du match entre Arsenal et Everton (2-0). Alors qu’ils étaient venus simplement profiter de la rencontre, certains supporters ont perturbé leur soirée, obligeant le personnel de sécurité et la police à intervenir pour les protéger. L’incident a rapidement été signalé, illustrant une situation de tension regrettable dans les tribunes.

La suite après cette publicité

Le joueur franco-guinéen a dénoncé ces comportements via sa story Instagram : « ce genre de comportement n’est pas acceptable dans un stade. J’emmène mes amis pour profiter d’un match, et tout est gâché par quelques personnes irresponsables. Le football devrait être un lieu où chacun se sent en sécurité et respecté. Ce type d’attitude n’a pas sa place dans le sport et n’est tout simplement pas toléré. Mes amis et les personnes agressées ont dû être escortés par le personnel de sécurité du club d’Arsenal ainsi que par la police, par crainte de représailles de la part de certains supporters. »