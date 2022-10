Liverpool - Rangers : les compositions officielles

Après un début de saison en deçà des attentes en Premier League, avec notamment un match nul contre Brighton le week-end passé (3-3), et un premier revers contre Naples en Ligue des Champions (4-1) lors de la 1re journée, Liverpool espère retrouver des couleurs ce mardi soir et confirmer leur succès contre l'Ajax (2-1) lors de la 2e journée de C1. En face, les Rangers, qui restent sur deux succès consécutifs dans le championnat écossais, espèrent glaner leur ou leurs premiers premiers points en LdC, eux qui se sont inclinés contre Naples (0-3) et l'Ajax (4-0).

Pour ce match, Jurgen Klopp décide de changer de système et d'aligner un 4-2-3-1 avec, notamment, Thiago Alcantara et Jordan Henderson devant la défense ainsi que Mohamed Salah, Diogo Jota et Luis Diaz pour alimenter Darwin Nunez. En face, Giovani van Bronckhorst décide de se passer de son meilleur buteur Antonio Colak et préfère aligne Alfredo Morelos, seul à la pointe de l'attaque écossaise.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Thiago Alcantara, Henderson - Salah, Jota, Diaz - Nunez

Rangers : McGregor - Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic - Tillman, Lundstram, Davis, Kent - Morelos

