adidas dévoile le ballon de la phase finale de la Ligue des champions 2021

Comme chaque année avant le début des huitièmes de finale de la Ligue des champions, adidas, l'équipementier officiel de l'UEFA, dévoile le ballon de la phase finale de la compétition.

Ce ballon de la phase finale de la C1 2021 est particulier puisqu'il célèbre les 20 ans de l’iconique design « Star Ball », avec ces fameux panneaux en forme d'étoiles. En 2001, ce design a donc été créé en puisant son inspiration des étoiles du logo de l’UEFA Champions League

20 ans d’histoire dans un seul ballon

Mêlant passé et présent, ce nouveau ballon sobrement baptisé « FINALE ISTANBUL 21 », reprend chacun des 20 derniers designs des ballons des phases éliminatoires de l’UEFA Champions League. Il se pare notamment de fines bandes rouges représentant chaque année et chaque ville. Les étoiles en relief tout autour du ballon complètent le design du ballon.

Techniquement, le ballon propose les mêmes technologies que le ballon de la phase de poules avec notamment des coutures non visibles puisque les différentes faces hexagonales du ballon ont été reliées de façon thermique, avec une colle plus durable, afin d’obtenir une surface lisse pour encore plus de précision.

Le ballon FINALE ISTANBUL 21 sera utilisé dès mardi et jusqu’à la finale de l’UEFA Champions League 2020/21, qui aura lieu à Istanbul le 29 Mai 2021. Ce ballon est disponible dans les boutiques d'adidas.