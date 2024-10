EdF Espoirs : Mathys Tel forfait à son tour !

Touché à l’épaule face à Francfort ce week-end avec le Bayern, Mathys Tel ne sera pas du rassemblement avec les Espoirs. Si la blessure du Français n’est vraisemblablement pas grave, aucun risque ne sera pris par le Bayern Munich, qui préconise une pause d’environ deux semaines pour sa pépite de 19 ans.

Un nouveau coup dur pour Gérald Baticle - qui s’apprête à perdre Rayan Cherki, touché à la cuisse - et qui voit son effectif décimé à l’aube de cette deuxième trêve internationale de l’exercice 2024/25. Le buteur des Espoirs déjà auteur de 2 buts en 3 matchs sous le maillot des Bleuets, ne sera donc pas là pour les rencontres des U23 de la France face à Chypre et l’Autriche, les 11 et 15 octobre.