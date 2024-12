Dortmund - Barça : Nico Schlotterbeck transporté à l’hôpital

Le Borussia Dortmund n’a pas vécu la meilleure soirée de son histoire, mercredi soir, en Ligue des Champions. Battue par le FC Barcelone (3-2), à domicile, la formation de Nuri Şahin a également perdu Nico Schlotterbeck. L’international allemand s’est tordu la cheville droite sur la dernière action de la rencontre. Évacué de la pelouse sur civière, il a par la suite été transporté à l’hôpital de Dortmund.

Un coup dur pour le BVB, puisque le joueur de 25 ans avait disputé l’intégralité des matchs de Champions League cette saison, en plus de 12 rencontres de Bundesliga. « Ce serait un désastre total s’il était également éloigné des terrains, a déclaré Nuri Sahin. Il n’y a pas encore de diagnostic, mais il est évident qu’il est complètement découragé. J’ai vu les images et elles sont horribles. Nous allons passer une nuit blanche ce soir et nous verrons comment cela évolue demain », a déclaré Şahin après la rencontre. Avec ce revers contre le Barça, le club de la Ruhr occupe actuellement la 9e place du classement de la Ligue des Champions, à deux journées de la fin. Et pourrait sûrement jouer sans Schlotterbeck, contre Bologne (le 21 janvier) et le Chakthar Donetsk (le 29 janvier).