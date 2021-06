Adidas inaugure le « playground of possibilities » à l'effigie de Paul Pogba !

À quelques jours du début de l'Euro, Paul Pogba se fait remarquer sur le grand rectangle vert grâce à ses superbes prestations avec les Bleus mais aussi en dehors des terrains.

C'est chez le milieu de Manchester United, à Roissy-en-Brie, qu'adidas a dévoilé le « playground of possibilities » (terrain de jeu des possibilités) à son effigie. Conçu dans le cadre du mouvement adidas Football Collective, qui est un rassemblement unique d'individus, de clubs et de communautés réunis autour de la croyance selon laquelle le football permet de créer des changements positifs, ce terrain de foot à 5 reflète l'héritage du joueur français dans sa ville natale et se veut un symbole de transmission aux nouvelles générations. Inauguré ce mercredi 9 juin, ce « playground » doit inciter les jeunes de Seine-et-Marne à en prendre possession. Dans son communiqué de presse, adidas indique que le terrain doit devenir « un lieu de partage, de lien social pour les communautés locales et les associations qui l'utiliseront afin d'inciter à la pratique d'un jeu plus inclusif et égalitaire. »

Voir un playground à l'effigie d'un joueur n'est pas une première en France, adidas inaugurait déjà le playground ZZ (Zinédine Zidane) à quelques pas du Stade de France il y a de cela trois ans. De son côté, Nike en a inauguré un à Bondy, en l'honneur de Kylian Mbappé. À Roissy-en-Brie, le numéro 6 des Bleus prête son style unique au design de ce terrain, dans le but d'ouvrir le champ des possibles des jeunes du quartier qui l'a vu grandir. « C'est un véritable honneur et une immense fierté d'inaugurer chez moi, à Roissy-en-Brie, ce magnifique playground ! Je me revois plus de 20 ans en arrière, ici, en train de jouer au football avec mes amis. J'aurais adoré avoir accès à ce terrain de jeu et je suis sincèrement persuadé que ça inspirera les nouvelles générations. Si certains y voient la construction d'un simple playground, j'y vois un terrain infini de possibilités », a déclaré le champion du monde.

En plus d'être un formidable outil pour les jeunes de Roissy et d'avoir un design hors du commun, ce nouveau terrain de jeu est unique en France de par sa fabrication. Il est en effet réalisé à partir de 62% de matières recyclées. Comme sur ses équipements de football avec la technologie PrimeGreen par exemple, adidas montre tout son implication pour le bien de l'environnement. Ce terrain a ainsi été conçu avec 3 tonnes de matériaux caoutchouc non recyclés mais aussi et surtout 5 tonnes de caoutchouc recyclés dont 1,5 tonnes proviennent directement de chaussures adidas recyclées.

En plus d'être le futur théâtre de tournois de football, ce playground va également mettre en avant la culture et des animations durant l'Euro. Il y aura notamment des concerts ou la participation aux tournois d'artistes amoureux du football comme Maes, Dinos, Momsii ou Doria, qui ont souhaité apporter leur soutien à l'initiative et aux collectifs impliqués. Dans un objectif de transmission de savoirs et de valeurs, les collectifs adidas Football Collective et des associations locales prendront aussi possession du playground alors que des matchs de l'Euro seront diffusés sur le terrain pour permettre aux jeunes d'assister aux exploits du héros local avec l'équipe de France.

Après l'Euro, le terrain sera légué à la ville de Roissy-en-Brie mais adidas poursuivra son accompagnement sur le long terme pour le développement de l'association « À CŒUR OUVERT » qui profitera notamment du playground pour organiser des entraînements, des tournois et des stages de football gratuits pour des enfants de la ville.