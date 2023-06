PSG - Clermont : les compositions probables

La suite après cette publicité

D’ores et déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain accueille Clermont, ce samedi à 21 heures, dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Pour cette rencontre qui ne changera rien sur l’issue de cette exercice 2022-2023, Christophe Galtier devrait opter pour un 3-4-3. Devant Donnarumma, Pereira, Ramos et Bitshiabu formeront la défense centrale. Bien aidés par Hakimi et Bernat, Vitinha et Verratti seront eux dans l’entrejeu. Enfin, Messi, qui disputera peut être son dernier match sous le maillot parisien, accompagnera Ekitike et Mbappé sur le front de l’attaque.

De son côté, Pascal Gastien devrait lui aligner un 3-4-2-1 avec Diaw dans les cages clermontoises. En défense, Wieteska, Caufriez et Seidu seront associés juste derrière un milieu de terrain composé de Gastien et Gonalons. Sur les ailes, Zeffane et Borges devraient également débuter cette partie. Tout comme Khaoui et Maurer, pressentis pour débuter en soutien de Kyei, seul en pointe.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 85 37 27 4 6 87 37 50 8 Clermont 56 37 16 8 13 42 47 -5

