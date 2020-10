Real Madrid - Shakhtar Donetsk : les compositions sont là

Le roi de la Ligue des Champions et ses 13 trophées glanés, le Real Madrid débute l'édition 2020-2021 avec un duel fort intéressant contre le Shakhtar Donetsk. A domicile, les Merengues optent pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Marcelo, Eder Militao, Raphaël Varane et Ferland Mendy composent la défense en l'absence de Sergio Ramos. Le milieu voit les titularisations de Luka Modric, Federico Valverde et Casemiro. Enfin, Marco Asensio, Luka Jovic et Rodrygo Goes sont associés en attaque.

De son côté, le Shakhtar Donetsk décimé par le Covid-19 doit faire sans Junior Moraes, Viktor Kovalenko, Alan Patrick, Taison, Yevhen Konoplyanka, Taras Stepanenko ou encore Mykola Matvienko. De ce fait, c'est une équipe remaniée que propose Luis Castro dans un traditionnel 4-2-3-1. Anatoliy Trubin prend place dans les cages derrière Dodô, Valeriy Bondar, Davit Khocholava et Viktor Kornienko. Le double pivot est composé de Maycon et Marcos Antonio. Enfin, Dentinho est aligné en pointe et soutenu par Marlos, Tetê et Manor Solomon.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Mendy, Militao, Varane, Marcelo - Modric, Valverde, Casemiro - Asensio, Jovic, Rodrygo

Shakhtar Donetsk : Trubin - Dodô, Bondar, Khocholava, Kornienko - Maycon, Antonio - Marlos, Solomon, Tetê - Dentinho