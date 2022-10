PSG-OM : le coup de gueule d'Éric Di Meco

La suite après cette publicité

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille (280 matchs) et désormais consultant pour RMC Sport a réagi sur le "Classique" (victoire 1-0 du PSG) auprès du Parisien. Eric Di Meco avoue être resté sur sa faim concernant la prestation des joueurs parisiens. Mais il est revenu de manière assez poignante sur l'expulsion du défenseur de l'OM Samuel Gigot (29 ans) à la 72e minute, qu'il ne comprend pas. C'est un tournant du match.

« Sur cette action, Neymar, on le connaît. Il est très malin. Il anticipe la faute et en rajoute. Plein d’arbitres tombent dans le panneau. Je ne comprends pas la non-intervention de la VAR. Elle doit dire : "il y a coup franc et jaune", point barre. La maman de M. Turpin a dû éteindre la télé pour éviter à son fils de regarder le sommet de la Premier League et de faire des cauchemars ! S’il le regarde, je peux vous assurer, il ne dort pas la nuit », explique le vainqueur de la C1 en 1993.