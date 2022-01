Lorenzo Insigne va poursuivre sa carrière au Toronto FC

La suite après cette publicité

Nombreuses sont les personnes à vouloir découvrir de nouvelles choses. Dans le monde du football, plusieurs joueurs ont récemment traversé l'Atlantique pour aller découvrir un autre football, un autre championnat avec la Major League Soccer, la première division américaine qui se développe de plus en plus ces dernières années. Et dès l'été prochain, les fans de «soccer», à ne pas confondre avec le football américain là-bas, vont pouvoir voir de leurs propres yeux une autre star de ce sport.

Après avoir passé toute sa carrière en Italie, entre Cavese, Foggia, Pescara et surtout le Napoli, Lorenzo Insigne portera en effet les couleurs du Toronto FC dans quelques mois. En fin de contrat en juin prochain avec les Partenopei, l'international italien (53 sélections, 10 buts) a été recruté par la formation canadienne qui vient d'officialiser la nouvelle : «Le Toronto FC a annoncé aujourd'hui que l'ailier international italien Lorenzo Insigne a signé un pré-contrat pour rejoindre le club pour un contrat de quatre ans à compter du 1er juillet 2022. Il sera ajouté à la liste en tant que joueur désigné en attendant la réception de son international Certificat de transfert (ITC). .»

Un salaire XXL et de nombreux avantages

Dans quelques mois, l'ailier âgé de 30 va donc lui aussi découvrir un nouveau championnat, un nouveau pays et une autre culture. Mais au-delà du projet sportif, on peut dire que le Toronto FC a su trouver d'autres arguments pour s'attacher les services du récent vainqueur de l'Euro avec la Squadra Azzurra. Comme le rapporte les médias italiens depuis quelques jours, Lorenzo Insigne s'est vu offrir un véritable pont d'or, lui qui touchera un salaire annuel net de 11,5 millions d'euros, plus 3,5M€ d'éventuels bonus.

Des chiffres qui donnent bien évidemment le tournis, mais le natif de Frattamaggiore bénéficiera aussi d'autres avantages. Entre voiture donnée par le club, villa, école internationale pour ses enfants ou encore professeur d'anglais, le Toronto FC a tout prévu pour que Lorenzo Insigne se sente bien au Canada avec sa famille. Le rêve américain va donc pouvoir débuter dans quelques mois pour l'Italien, en espérant qu'il se poursuive surtout sur les terrains avec de belles performances.