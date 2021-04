OL-AS Monaco : les compositions officielles

Alors que la course au titre bat son plein en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco s'affrontent ce soir à l'occasion d'un quart de finale de Coupe de France. Les hommes de Rudi Garcia, plus inconstants ces dernières semaines et privés de Tino Kadewere et Djamel Eddine Benlamri (blessés), se présentent en 3-4-3 avec Julian Pollersbeck dans les buts et Lucas Paquetá en position de faux neuf. Houssem Aouar démarre sur le banc.

La suite après cette publicité

En face, Radoslaw Majecki est titulaire dans les buts en lieu et place du numéro 1 Benjamin Lecomte, comme depuis les 32es de finale. Le milieu, amputé de Cesc Fàbregas et Eliot Matazo, tourne peu, même si Sofiane Diop y retrouve le onze. Stevan Jovetic est pour sa part aligné d'entrée.

Les compositions des équipes :

Olympique Lyonnais : Pollersbeck - Diomandé, Marcelo, De Sciglio - Dubois, Mendes, Caqueret, Bard - Depay, Paquetá, Cornet.

Le XI de départ lyonnais pour ce quart de finale de @coupedefrance ! 👊🔴🔵#OLASM pic.twitter.com/YO3kyeN9Dq — Olympique Lyonnais (@OL) April 21, 2021

AS Monaco : Majecki - Aguilar, Disasi, Badiashile, Ballo-Touré - Diop, Fofana, Tchouaméni, Henrique - Jovetic, Volland.