Brentford : deux cadors européens foncent sur David Raya

Dauphin d’un grand Manchester City en Premier League la saison dernière, Arsenal espère une nouvelle fois batailler pour le titre. Pour cela, les Gunners ont mis la main à la poche. Declan Rice, Kaï Havertz, Jurriën Timber… Les recrues sont nombreuses dans le nord de Londres. Mais un renfort supplémentaire pourrait encore débarquer, à un petit mois de la fin de ce marché des transferts. Et justement, The Athletic révèle qu’Arsenal surveille de près David Raya, le gardien de Brentford. Dans les cages de la 5e meilleure défense d’Angleterre la saison passée, le portier espagnol intéresse les Gunners, qui pourraient se séparer de Matt Turner. Ce dernier est d’ailleurs pisté par Nottingham Forest.

Toujours selon le même média anglais, David Raya serait favorable à un transfert pour rejoindre l’écurie de Mikel Arteta, où il retrouverait notamment l’ancien entraîneur des gardiens de but de Brentford, Inaki Cana. Mais ce dossier s’annonce d’ores et déjà très compliqué, puisque les Bees n’ont toujours pas reçu la moindre offre en provenance d’Arsenal. D’autant plus que le Bayern Munich a entamé, de son côté, des discussions avec le club anglais au sujet d’un accord pour son gardien de but, comme le rapportent nos confrères de chez Sky Sports. Même si les dirigeants bavarois n’ont toujours pas répondu aux attentes de leurs homologues britanniques, la bataille devrait faire rage entre les deux cadors européens. Pour rappel, Raya a encore un an de contrat à Brentford et il a récemment déclaré qu’il était « prêt à passer à l’étape suivante de sa carrière », et ce dès cet été.

