PSG-Arsenal : la nouvelle prestation choquante de Gianluigi Donnarumma

Ce mercredi soir, le PSG avait rendez-vous avec son histoire. « 55 ans de mémoire derrière vous pour écrire l’histoire », brandissait d’ailleurs le CUP en tribune Auteuil pour ce choc de Ligue des Champions entre Paris et Arsenal. Victorieuse lors du match aller, la formation parisienne devait conserver son avance d’un but pour accéder à la finale de C1, à Munich, contre l’Inter Milan. Au match aller, l’équipe de Luis Enrique avait livré une prestation sérieuse, mais avait aussi pu compter sur un Gianluigi Donnarumma.

De manière générale, le portier italien a complètement élevé son niveau de jeu depuis la phase finale. Il avait déjà été héroïque face à Liverpool, mais aussi et surtout face à Aston Villa lors des quarts de finale. Il était logiquement attendu ce mercredi soir surtout face à une équipe d’Arsenal qui allait pousser d’entrée de jeu pour espérer inverser la tendance. Et l’international italien a encore livré une prestation sensationnelle, réalisant des parades parfaites au moment opportun. Des parades qui ont entièrement changé la physionomie du match.

Trois arrêts décisifs

Car Arsenal a allumé la première mèche très vite. Sur une longue touche signée Thomas Partey, Martinelli a surgi à bout portant et pensait sans doute ouvrir le score. Mais Donnarumma sortait un arrêt réflexe dont il a le secret (4e). Dans la foulée, il récidivait avec une nouvelle parade folle sur une frappe de Martin Odegaard (6e). Un arrêt qui laissait des traces puisqu’il restait au sol sur l’action, touché à l’épaule au moment d’arrêter le cuir. Et si Safonov était parti s’échauffer, Donnarumma a finalement continué dans les cages.

Une très mauvaise nouvelle pour les Gunners puisqu’il n’a fait que de les dégouter. Au retour des vestiaires, il sortait une parade encore incroyable sur une frappe enroulée de Saka qui prenait la direction de la lucarne (66e). Une nouvelle claquette qui enflammait le Parc des Princes qui scandait le nom du gardien italien pendant de longues minutes. Au point de voir Donnarumma réagir depuis sa ligne pour demander au public de faire plus de bruit. Et cette fois, à Donnarumma a assumé son statut de gardien de classe internationale en réalisant dans la foulée une parade devant Saka (64e). Un arrêt qui a permis à son équipe de rester dans le match et d’enfoncer le clou.

Encore un match…

Depuis plusieurs mois, Donnarumma dégage une sérénité qui rassure sa défense, même dans les airs et sur les coups de pied arrêtés. Au point de mettre tout le monde d’accord. «Donnarumma ? C’est un grand gardien. Par la taille et le talent avec des grands arrêts. Aujourd’hui, il était là pour nous. Il était bien aujourd’hui et j’espère que ça continuera encore au prochain match», a balancé Nuno Mendes en zone mixte après la rencontre. Pour aller loin, le PSG avait besoin d’un grand gardien. C’est le cas en espérant que cela dure longtemps.