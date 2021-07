JO : on connaît les affiches des demi-finales

Les quarts de finale du tournoi olympique de football étaient au programme de ce samedi 31 juillet. En ouverture, l'Espagne a profité d'un sabordage de la défense ivoirienne pour s'imposer largement après prolongation (5-2, a.p). Les troupes de Dani Olmo et Rafa Mir seront opposées au pays hôte, mardi, à 13h, du côté de Saitama. En effet, le Japon a décroché son ticket pour le dernier carré en disposant de la Nouvelle-Zélande, aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b). Espagne-Japon, une rencontre que ne devrait manquer sous aucune prétexte un certain Andrés Iniesta.

Un peu plus tard, le Brésil, tenant du titre a assuré l'essentiel face à l'Egypte. Déjà cinq fois buteur dans cette campagne olympique, Richarlison s'est mué en passeur pour Matheus Cunha (1-0). Une victoire qui envoie la Seleção en demie, où elle retrouvera le Mexique. Déjà larges vainqueurs de l'équipe de France en poule, les Mexicains ont surclassé la Corée du Sud (6-3), qui avait pourtant terminé en tête de son groupe. Des doublés d'Henry Martin et Sebastian Cordova, partenaires au Club America, ont bien aidé. Vainqueur en 2016, le Brésil affrontera le Mexique, vainqueur en 2012, pour une place en finale, mardi, à 10h, du côté de Kashima.

Le programmes de demi-finales du tournoi olympique masculin :