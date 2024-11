Le père de Neymar dévoile où jouera son fils en 2025 !

Où jouera Neymar en 2025 ? Voilà une question que se pose beaucoup de monde à travers la planète foot… Et pour cause, en Arabie saoudite, de nombreuses rumeurs font état d’une volonté d’Al-Hilal de mettre fin au contrat qui lie le Brésilien au club. Avec une poignée de matchs joués depuis son arrivée il y a un an et demi, l’ancien du PSG est un investissement plutôt raté pour l’écurie saoudienne, qui souhaite libérer une place de joueur étranger dans son effectif.

Dans ce contexte-là, les rumeurs concernant un retour au Brésil ont vite fait surface. Certains médias sud-américains confirmaient même l’existence d’un accord avec Santos pour un retour au bercail du Ney, mais Pini Zahavi, agent du joueur, a vite balayé cette rumeur d’un revers de la main. Et quant aux autres gros clubs du pays, ils ne semblent pas vraiment vouloir de lui… « Palmeiras n’est pas un service médical. Je veux quelqu’un qui vienne immédiatement, qui puisse jouer demain si le coach le souhaite. Je n’accepterai pas que nous signions un joueur inapte à jouer », a expliqué la présidente de Palmeiras Leila Pereira.

Neymar Sr tape du poing sur la table

Et voilà que son père a à son tour pris la parole pour en dire plus, expliquant que Neymar ne partira pas cet hiver, mais probablement en été, au terme de son contrat. « On attend et on verra ce qui se passera, et comment se sentira vraiment Neymar. Il sera libre de décider. Nous n’avons jamais été aussi libres pour décider où on ira et avoir un gars de 32 ans libre, c’est un cadeau pour n’importe quel club », a-t-il lancé à Roundcast. Il a ensuite indiqué que son fils va jouer la nouvelle CdM des clubs avec Al-Hilal.

« Tous les clubs vont être là, et Al-Hilal aussi, ils y ont gagné leur place. Ils ont déjà une des plus grosses stars pour ce genre de tournoi, et un garçon qui a de l’expérience à ce niveau. C’est pour ça qu’ils n’ont pas renoncé à son contrat. […] Il est sous contrat jusqu’en 2025. On ne sait rien de plus. Je vois de la spéculation, on est préparé pour ça. Je sais que le marché l’attend et attend de voir comment il se remettra, mais il revient toujours plus fort. Ce ne sera pas différent cette fois », a-t-il conclu. Voilà qui est clair, Neymar sera toujours joueur d’Al-Hilal en 2025.