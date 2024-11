Le Brésil ne veut plus de Neymar !

Parti du Paris Saint-Germain à l’été 2023 pour se lancer dans l’aventure saoudienne du côté d’Al-Hilal, Neymar a vu sa carrière s’enliser depuis plus d’un an. Enchaînant les blessures depuis son arrivée, il n’est d’ailleurs pas attendu sur les terrains avant la mi-décembre. Disputant seulement sept matches sous les couleurs du club de Riyad (1 but et 3 offrandes), le natif de Mogi das Cruzes est loin de justifier pour le moment les 90 millions d’euros déboursés par le club coaché par Jorge Jesus. En fin de contrat cet été même si une option existe dans son contrat, Neymar n’est pas assuré de continuer en terres saoudiennes.

La suite après cette publicité

Dés lors, un retour au Brésil pour le joueur de 32 ans est une option probable. Formé du côté de Santos, il était notamment annoncé au sein du club de São Paulo mais pour le moment le dossier n’avance pas vraiment. « Il n’y a pas de discussions pour un départ de l’Arabie saoudite de Neymar. Il est sous contrat et est heureux là-bas. Le père de Neymar et moi sommes les seuls qui puissions parler de l’avenir de Ney. Je ne sais pas d’où viennent les rumeurs récentes », a notamment rappelé son agent Pini Zahavi, au journaliste italien Fabrizio Romano.

Recalé par Palmeiras et Botafogo

Pourtant du côté du pays auriverde, certains ne sont pas prêts à accueillir Neymar malgré son talent qui rend tout le monde unanime au pays. Présidente de Palmeiras, Leila Pereira a notamment sorti la sulfateuse au moment d’évoquer un possible intérêt du Verdao pour Neymar : «Palmeiras n’est pas un service médical. Je veux quelqu’un qui vienne immédiatement, qui puisse jouer demain si le coach le souhaite. Je n’accepterai pas que nous signions un joueur inapte à jouer»

La suite après cette publicité

Et la dirigeante de la formation de São Paulo n’est pas la seule à s’opposer une arrivée de Neymar. Président de Botafogo, le club détenu par John Textor, Durcesio Mello, n’a pas manqué de mettre fin à toute spéculation possible. «Neymar ? Dieu nous en préserve. Il est au niveau de Messi et meilleur que Cristiano Ronaldo, mais il a ruiné sa carrière, qui a abouti à cette blessure qui a duré environ un an, et maintenant il est à nouveau blessé», a-t-il lâché dans une interview sur la chaîne Resenha Alvinegra. Recalé par les deux premiers du championnat brésilien, Neymar ne fait pas l’unanimité au Brésil.