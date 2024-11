La présidente de Palmeiras fracasse Neymar

Neymar Jr (32 ans) n’est pas près de poser ses valises à Palmeiras. Le milieu offensif brésilien, à nouveau blessé, traverse ce qui semble être la phase la plus difficile de sa carrière. Absent des terrains pendant plus d’un an, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (128 sélections, 79 buts) a fait son retour à l’infirmerie au bout de seulement deux matches. En délicatesse du côté d’Al-Ahli, plusieurs rumeurs évoquent un retour du Brésilien dans son pays.

Plusieurs clubs ont été annoncés comme des issues potentielles pour Neymar. Santos notamment, mais aussi Palmeiras, qui paraissait être une option crédible. Jusqu’à ce que la présidente du club ne vienne mettre à tout suspense de façon virulente. «Palmeiras n’est pas un service médical. Je veux quelqu’un qui vienne immédiatement, qui puisse jouer demain si le coach le souhaite. Je n’accepterai pas que nous signions un joueur inapte à jouer», a lancé Leila Pereira face à la presse. Le message est passé.