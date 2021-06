AC Milan : Zlatan Ibrahimovic ne dit pas non à Mauro Icardi

L’avenir de Mauro Icardi (28 ans, 7 buts en 20 matches de Ligue 1 cette saison) au Paris Saint-Germain. L’Argentin jure qu’il ne veut pas partir, mais en coulisses, un départ de l’ancien Nerazzurro est probable. Une chose est sûre : si le PSG veut l’envoyer à l’AC Milan, Icardi sera bien accueilli par un certain Zlatan Ibrahimovic.

La suite après cette publicité

Interrogé par le Corriere dello Sport sur la possible venue du Sud-Américain, le Suédois a donné son aval. « Je suis favorable à l’arrivée de n’importe quel joueur qui aidera l’équipe, mais le club décidera ». Et visiblement, l’AC Milan semble plus enclin à recruter un Olivier Giroud dont le coût est bien inférieur à celui d’Icardi.