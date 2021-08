Arsenal : Joe Willock revient pour de bon à Newcastle

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel : Newcastle s'est offert ce vendredi Joseph Willock (21 ans) de manière définitive. Arsenal, qui s'était mis d'accord avec les Magpies il y a quelques jours, va récupérer environ 29 M€ pour la vente du jeune milieu de terrain anglais formé au club et prêté pour 6 mois à Newcastle en 2020-2021, où il avait explosé. Ce vendredi matin, en conférence de presse, Steve Bruce, l'entraîneur des Toons, avait annoncé la signature imminente de Joe Willock pour les six prochaines années du côté de St. James' Park.

«Je suis ravi d'être ici. J'ai adoré mon séjour ici la saison dernière et je suis vraiment heureux d'être de retour et d'être un joueur de Newcastle United», a dans un premier temps évoqué le principal concerné dans le communiqué de Newcastle, avant de poursuivre au sujet des Gunners. «Quitter Arsenal est évidemment un grand pas, et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le club pour tout leur soutien au fil des ans, mais c'est la bonne décision pour le bon club au bon moment pour moi.» Son secteur de jeu semblait bouché pour lui dans le nord de Londres même si Mikel Arteta avait confié être prêt à lui faire une place dans son équipe. La vente de Willock devrait permettre à Arsenal d'avancer sur le recrutement d'un meneur de jeu, comme Martin Odegaard.