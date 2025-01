Jonathan Bamba signe au Chicago Fire

Ancien de l’ASSE et du LOSC, Jonathan Bamba a exporté ses talents depuis 2023 au Celta de Vigo. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club galicien, l’ailier de 28 ans n’est pas vraiment un titulaire indiscutable avec les hommes en bleu ciel. Cette saison, l’international ivoirien (10 sélections) est apparu à 14 reprises cette saison pour un but et une passe décisive. Intéressant et décisif lors de son entrée en jeu contre le Real Madrid il y a quelques jours en Coupe du Roi, le natif d’Alfortville a montré qu’il était capable de faire la différence dans les grands matches. Pour autant, son aventure dans le nord-est de l’Espagne est terminée.

La suite après cette publicité

Jonathan Bamba s’est engagé avec le Chicago Fire en MLS. Alors que le club de l’Illinois était sur Neymar, il s’est rabattu sur l’ancien Stéphanois, qui devrait signer pour un montant se situant entre 3 et 4 M€. « Le Chicago Fire FC a annoncé aujourd’hui que le club a acquis l’ailier Jonathan Bamba en tant que joueur désigné par le biais d’un transfert du Celta de Vigo, club de première division espagnole. Bamba occupera une place internationale dans l’effectif du Fire, en attendant la réception de son visa P-1 et de son certificat de transfert international. Son contrat court jusqu’à la saison 2027 de la MLS, avec une option du club pour 2028 », a annoncé la franchise nord-américaine.