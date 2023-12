Le Bayern Munich va boucler une première arrivée

Le Bayern Munich aime anticiper. En effet, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont régulièrement bouclé plusieurs arrivées estivales dès le mois de janvier. Cela avait été le cas avec Pep Guardiola, qui avait déjà trouvé un accord en hiver avant de prendre les commandes du club à l’été 2013. Même chose concernant les joueurs. Mais ces dernières saisons, les Allemands n’ont pas toujours réussi à avoir un coup d’avance. Cet été, ils ont longtemps bataillé pour s’offrir Harry Kane. Mais ils ont réussi à convaincre Tottenham de le lâcher après de longues et âpres négociations.

En revanche, Thomas Tuchel a été très agacé quand il n’a pas obtenu le milieu de terrain qu’il désirait. En effet, João Palhinha n’a pas pu signer en faveur des champions d’Allemagne, qui n’ont pas réussi à boucler à temps ce dossier. Le Bayern Munich, qui a appris de ses leçons, ne veut plus revivre une telle situation. Pour cette raison, ils ont décidé de boucler dès janvier un dossier très important à leurs yeux. Les Munichois sont en quête d’un renfort au poste d’ailier et ils ont visiblement trouvé leur bonheur.

Le Bayern Munich a devancé la concurrence

Pour apporter de la concurrence à ce poste, le Rekordmeister a décidé de bouger dès cet hiver pour Bryan Zaragoza. Une information dévoilée hier soir par le média espagnol El Chiringuito et confirmée depuis par AS et Marca. Les médias ibériques expliquent que le Bayern Munich va lever la clause libératoire du joueur dont le bail se termine initialement le 30 juin 2027. Le club de Bundesliga va même payer un peu plus que les 14 millions d’euros de sa clause, puisqu’on devrait se rapprocher des 15 millions d’euros.

L’ailier gauche supersonique, qui totalise 5 buts et 2 offrandes en 14 rencontres de Liga, va parapher un contrat de 4 ans selon le média ibérique. Mais avant de rejoindre les Bavarois, il sera envoyé en prêt pendant six mois à Grenade. Précieux pour l’écurie de Liga, le joueur de 22 ans, qui compte 1 cape avec l’Espagne, était courtisé par l’Atlético de Madrid et le RB Leipzig. Mais il a tranché en faveur du Bayern Munich, qui devrait donc rafler la mise.