Espagne, Grenade : Bryan Zaragoza, la nouvelle sensation qui a choqué le Barça

Bryan Zaragoza se souviendra de ce dimanche 8 octobre. Titularisé à la pointe de l’attaque pour la réception du FC Barcelone, l’attaquant polyvalent de 22 ans a fait vibrer le Nouveau stade de Los Carmenes… en seulement 17 secondes. Lancé en profondeur, le jeune attaquant espagnol pulvérisait Marc-André ter Stegen dès le coup d’envoi du match, avant de réaliser un festival pour éliminer Jules Koundé et s’offrir un très beau doublé en seulement 30 minutes contre le champion en titre, qui a arraché l’égalisation en fin de match (2-2).

Un début de saison canon

«Je ne sais pas si je l’ai vu marquer un but comme celui-là à l’entraînement, pour être honnête, c’était un grand but. J’ai été étonné», a d’ailleurs expliqué à son sujet son coéquipier Gonzalo Villar (25 ans), après la rencontre. Pourtant, le jeune talent de Grenade, formé au club andalou, n’en est pas à son premier coup d’éclat. La saison dernière, il s’était révélé avec l’équipe première et a été l’un des acteurs premiers de la promotion des Nazaríes en première division, avec notamment cinq buts inscrits et une passe décisive délivrée.

Pour le retour de Grenade en Liga, il reste pour le moment l’atout majeur de l’attaque de Paco López, l’entraîneur de Grenade. «Nous voulons que Bryan continue à grandir et à s’améliorer, nous voulons le meilleur pour lui», a-t-il d’ailleurs déclaré, après son gros match contre les Blaugranas. Depuis le début de saison, Bryan a été impliqué dans l’unique victoire de son club, contre Majorque (3-2) et reste à cinq buts et une passe décisive malgré la méforme de Grenade, 19e et sans victoire depuis la 3e journée. En Liga, seul Jude Bellingham fait mieux avec ses huit buts inscrits pour le Real Madrid.

Un attaquant très polyvalent, qui aime dribbler

Dans une excellente forme en ce moment, Bryan Zaragoza devrait maintenant être sur un nuage après l’annonce de sa convocation avec l’Espagne, pour affronter cette semaine l’Écosse et la Norvège, dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024. Le joueur de Grenade a été appelé pour remplacer Yeremy Pino, blessé. Un choix fort de la part de Luis de la Fuente, qui pourra compter sur un joueur avec beaucoup d’envie, mais qui peut surtout lui apporter des options. Car Bryan Zaragoza est un attaquant avec une grosse qualité de dribbles et plus que polyvalent. S’il commence à trouver ses marques à la pointe de l’attaque, en compagnie d’un autre attaquant, il a également beaucoup été utilisé en tant qu’ailier gauche, ainsi qu’ailier droit.

La saison dernière, il a même été essayé à plusieurs reprises dans le milieu de terrain, ainsi qu’en tant qu’arrière-gauche pour dépanner. Mais s’il peut jouer presque partout, Bryan semble enfin avoir trouvé sa position idéale : «Je joue pour ça. Je joue pour dribbler. Je ne joue pas pour courir après le ballon et je ne joue pour rien d’autre. J’ai joué toute ma vie dans un petit quartier et c’est finalement pour cela que je joue bien (…) Les joueurs de Barcelone m’ont beaucoup félicité… et m’ont même dit d’arrêter de courir en plein milieu du match», a-t-il expliqué après son doublé, au micro de DAZN. Il aura maintenant l’occasion de briller pour ses débuts avec sa sélection et pour un rassemblement plus qu’important dans la campagne à la qualification de l’Espagne pour l’Euro 2024.