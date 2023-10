Liga : le Barça arrache le nul à Grenade, avec le premier but de Lamine Yamal

Sur une très bonne forme ces dernières semaines, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Grenade afin de continuer sur cette lancée et revenir à hauteur du Real Madrid en tête de la Liga. Mais avec les nombreuses blessures, Xavi Hernandez avait été contraint de bricoler en installant Fermin Lopez dans l’entre-jeu, derrière un trio Yamal-Ferran-Felix. Sur le papier, cela devait normalement être suffisant face à un adversaire relégable en Championnat.

Sauf que les Catalans ne pouvaient pas moins bien démarrer cette partie. C’est simple, Grenade a mené au score après seulement 17 secondes de jeu à la suite d’une belle récupération de Zaragoza, qui trompait ensuite Ter Stegen (1-0, 1ère). Sonnés après ce but encaissé, les Catalans ont tenté de revenir au score par Felix et Yamal, qui manquaient le cadre (24e et 28e). Et à la suite d’un ballon transmis dans la profondeur, Zaragoza, encore lui, se jouait de Koundé pour s’offrir le doublé et faire le break (2-0, 29e).

Lamine Yamal plus jeune buteur de Liga

Mené de deux buts et après avoir perdu Koundé sur blessure, le Barça était au plus mal, mais pouvait reprendre espoir après la réduction du score de Yamal, qui devenait le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga (2-1, 45e+1). Après la pause, les Catalans forçaient pour revenir au score, mais manquait trop de précision et se frottaient à un Ferreira bien chaud (55e, 69e, 77e). Le chronomètre tournait et le Barça se rapprochait de sa première défaite de la saison.

Mais à la suite d’une belle action construite, Baldé pouvait transmettre dans la surface à Roberto, tout juste entré, qui pouvait sauver son club et égaliser en toute fin de match (2-2, 87e). Dans une fin de match folle, où Grenade a d’ailleurs touché le poteau (89e), le Barça a cru arracher la victoire grâce à Felix, mais un hors-jeu discutable a été signalé (90e+4). Avant la trêve internationale, le Barça

ne perd pas, mais est troisième, derrière le surprenant Gérone et à trois points du Real Madrid.