Barcelone : l’annonce forte de Robert Lewandowski sur son avenir

Àgé de 35 ans, Robert Lewandowski a déjà disputé deux saisons avec le FC Barcelone, depuis son départ du Bayern Munich. Mais l’attaquant polonais était annoncé sur le départ par certaines informations publiées en Espagne, d’autant plus que son contrat, jusqu’en 2026, inclut un salaire croissant. Et si son départ pouvait soulager les comptes des Catalans, notamment vis-à-vis du fair-play financier de la Liga, il n’en est rien.

L’attaquant de 35 ans a annoncé qu’un départ de son club était d’ores et déjà à exclure. «Quitter le Barça cet été n’est absolument pas possible pour moi, ce n’est pas un sujet. Je me sens bien physiquement. Aujourd’hui, c’est le cas pour encore au moins deux ans. Quand je ne serai plus physiquement au top niveau, je commencerai à réfléchir», a-t-il expliqué à BILD, en amont du match contre Valence, à suivre en direct commenté sur notre site.