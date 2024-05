L’Arabie saoudite a trouvé ses 5 nouvelles stars

L’été dernier, la Saudi Pro League avait fait une véritable sensation sur le marché des transferts estival en s’offrant notamment des noms comme Karim Benzema (Al-Ittihad), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Sadio Mané (Al Nassr) et surtout Neymar (Al-Hilal), qui ont rejoint Cristiano Ronaldo. Des noms qui ont attiré les fans du football sur le Championnat d’Arabie saoudite alors que le pays du Golfe avait averti que ce n’était que le début d’un projet.

Et pour l’été prochain, la Saudi Pro League compte faire aussi bien. La star de Liverpool, Mohamed Salah (31 ans) avait déjà refusé un pont d’or l’été dernier, mais reste une grande priorité pour le championnat saoudien. Mais outre l’Égyptien, The Telegraph annonce que des discussions auraient déjà débuté avec un autre grand nom des Reds : le gardien Alisson Becker. À l’instar d’Ederson, son homologue de Manchester City.

La Saudi League veut piller Manchester United

En plus des deux gardiens, les clubs de la Pro League saoudienne font pression pour recruter le milieu de terrain de Manchester United, Casemiro (32 ans), lors de l’ouverture de la fenêtre de transfert le mois prochain. En difficulté chez les Red Devils, le Brésilien et son entourage auraient déjà eu des entretiens avec des clubs de Pro League, dont Al Nassr, qui montre le plus d’intérêt. Sous contrat jusqu’en 2026, MU est prêt à le vendre en début de mercato, mais ne poussera pas son milieu de terrain vers la sortie.

Le journal anglais explique qu’il existe également un énorme intérêt pour le coéquipier du Brésilien : Bruno Fernandes (29 ans). Bien que ce transfert soit considéré comme beaucoup plus compliqué que Casemiro, il est en cours de discussion au sein de la Saudi Pro League. Enfin, Mundo Deportivo ajoute que le nom de Marc-André Ter Stegen (32 ans) est une priorité pour la formation d’Al-Ittihad et tentera des discussions à la fin de la saison. L’été va encore être brûlant en Arabie saoudite.