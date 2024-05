Le Barça prépare un sale coup au PSG, Madrid s’enflamme pour le grand retour de Courtois

Le Barça fait de la concurrence au PSG

Un renfort offensif de poids est attendu au Barça l’été prochain. Les noms de Dani Olmo et de Nico Williams sont déjà sortis dans la presse catalane. Ce mercredi, un nouveau se rajoute, c’est celui de Luis Diaz. Selon le Mundo Deportivo, le Colombien est même «à portée de main». Le joueur souhaiterait quitter Liverpool et son profil est grandement apprécié par les Culés. Le père du joueur a récemment confié que son fils était un grand supporter du club catalan, reste à savoir si le Barça aura les ressources nécessaires pour boucler ce deal. Les Reds ont fixé son prix à pas moins de 87,6 millions d’euros. Une information qui viendrait contrecarrer les plans du PSG puisque selon nos informations, le club parisien a fait de Luis Diaz un potentiel successeur de Kylian Mbappé.

Le retour du mur Courtois

Le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée du Deportivo Alavès avec une manita. Si les joueurs offensifs se sont illustrés à l’image de Bellingham, Güler et Vinicius auteur d’un doublé, que dire de la performance de Courtois. Pour le journal AS aucun doute, «le mur est de retour» ! Si le Real a terminé avec un clean-sheet c’est en partie grâce au Belge qui a effectué 10 parades durant la rencontre. De quoi lui redonner de la confiance avant la grande finale face à Dortmund à venir comme le relaye Marca dans ses pages intérieures. Si Lunin a parfaitement assuré l’intérim durant l’absence de Courtois, c’est bien le Belge qui devrait être préféré pour son expérience des très grands rendez-vous.

À lire

Comme le rapporte AS dans ses pages intérieures, ça commence à chauffer pour Vitor Roque. Xavi reste camper sur ses positions et ne semble pas compter sur le joueur à court-moyen terme. De son côté, l’agent du joueur a déclaré que si départ il y a, ce sera uniquement sous la forme d’un transfert sec. Or le journal Sport explique que deux clubs et non des moindres sont intéressés par ses services. L’Inter et Porto aimeraient l’accueillir sous la forme d’un prêt. Reste à savoir ce qu’en pensera le principal intéressé. En attendant, le transfert de Tigrinho à tout du flop. Pour rappel, il est arrivé en janvier dernier contre 30M€ + 30 de variables.