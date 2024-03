PSG : une priorité nommée Luis Diaz

Qui sera la nouvelle tête d’affiche offensive du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Le départ de Kylian Mbappé en juin va laisser un grand vide, quand bien même le club francilien compte dans ses rangs de nombreux éléments offensifs (Ramos, Kolo Muani, Barcola, Dembélé, Asensio, Lee). Dans l’esprit de l’état-major parisien, il faut recruter un maillon fort pour le couloir gauche de l’attaque. Et selon nos informations, la priorité du Qatar se nomme bel et bien Luis Diaz.

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, nous vous mentionnions un article de la presse colombienne au sujet de l’ailier de Liverpool, relayant un intérêt du PSG. Effectivement, nous pouvons même vous affirmer que le contact est déjà établi avec son agent, Raul Pais Da Costa. Ce dernier a travaillé par le passé au FC Porto, et il avait quitté le club peu après un certain Antero Henrique. Les deux hommes se connaissent très bien et s’apprécient.

À lire

Liverpool officialise l’arrivée de Richard Hughes

Luis Diaz, un joueur qui se fond dans le collectif

Cela facilite donc les discussions, puisque, comme nous vous l’avons déjà expliqué, Antero Henrique reste impliqué auprès des dirigeants qataris. Ces derniers souhaitent continuer dans la direction impulsée l’été dernier : moins de stars, plus de collectif. Et Luis Diaz, 27 ans, est considéré comme un joueur à l’état d’esprit irréprochable, qui sait aussi défendre. Il coche un maximum de case.

La suite après cette publicité

Reste qu’il est lié jusqu’en 2027 avec les Reds, dont la position à l’heure actuelle est de ne pas le vendre cet été. Toutefois, le projet de Liverpool va forcément prendre un tournant lorsque le nouveau coach, qui succèdera à Jürgen Klopp, sera nommé. Souhaitera-t-il s’appuyer sur Luis Diaz ? Le PSG fait en tout cas en sorte d’être positionné sur ce dossier, si jamais la porte devait s’ouvrir. Toutefois, en interne, cela ne fait pas encore l’unanimité. C’est du moins l’avis du côté de Luis Campos, qui privilégie des joueurs plus jeunes, avec une plus grande marge de progression.