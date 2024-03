Le PSG creuse une nouvelle piste pour l’après-Mbappé

Le "Kylian Saint-Germain", c’est bientôt terminé. En avril dernier, la star française avait utilisé cette expression pour marquer son mécontentement après sa mise en avant lors de la campagne de réabonnement du PSG pour la saison 2023-24. Pourtant, le Bondynois est bien la tête d’affiche du club de la capitale après les départs de Neymar Jr et Lionel Messi durant l’été. Mais comme ses deux acolytes de la MNM, KM7 va quitter les pensionnaires du Parc des Princes. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine des Bleus a décidé qu’il était temps d’aller voir ailleurs après sept ans de bons et loyaux services.

La suite après cette publicité

Le PSG apprécie beaucoup Luis Diaz

Et c’est au Real Madrid que le joueur de 25 ans va poursuivre sa carrière. Dans le même temps, les champions de France préparent la vie sans Kylian Mbappé. Sur le terrain, Luis Enrique n’hésite pas à se passer de ses services pour apprendre à jouer sans lui. En coulisses, les dirigeants sont déjà au travail pour tenter de trouver le ou les joueurs qui le remplaceront. Rapidement, les noms de Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan), Marcus Rashford (Manchester United) et de Mohamed Salah (Liverpool) ont été liés de près ou de loin au club français. Ce mercredi, un autre nom est sorti du chapeau.

À lire

Le PSG et Real Madrid se font la guerre pour un nouveau transfert

En effet, El Pais, version colombienne, révèle que Luis Diaz plaît énormément au Paris Saint-Germain. Recruté au mercato d’hiver 2022 par Liverpool, l’ancien joueur du FC Porto a rapidement pris ses marques et terminé sa première moitié de saison avec 6 buts et 4 passes décisives en 26 rencontres (18 titularisations). Un bel exploit dans une formation menée par le trio Salah-Mané-Firmino. La saison suivante, la première disputée en intégralité avec les Reds, il a inscrit 5 buts et délivré 2 assists en 21 apparitions toutes compétitions confondues (15 titularisations).

La suite après cette publicité

Liverpool ne ferme pas la porte

Il faut toutefois rappeler qu’il a été gravement blessé au genou et qu’il a manqué 188 jours de compétition. Cette saison, le Colombien a été utilisé à 38 reprises par Jürgen Klopp (30 titularisations). Le temps de marquer 11 buts et de donner 3 passes décisives. En forme, Luis Diaz a su rebondir, lui qui a vécu des moments difficiles ces derniers mois avec le kidnapping de ses parents au pays. Mais tout est rentré dans l’ordre pour le joueur qui peut voir l’avenir sereinement. Mais il est possible que ce ne soit pas à Liverpool.

El Pais explique qu’il risque de quitter les Reds, qui ne sont pas forcément fermés à une vente du joueurs sous contrat jusqu’en 2027. Son départ pourrait aider à remplir les caisses afin de recruter et boucler les prolongations de Mohamed Salah et de Virgil van Dijk, qui sont prioritaires aux yeux de la direction. La porte est donc entrouverte pour Luis Diaz, que le PSG apprécie. Le club français estime que c’est une belle opportunité de marché et pense à lui pour l’après-Mbappé selon El Pais. Mais la concurrence est là. Si le Barça est hors course, faute de moyens, l’AC Milan est aussi sur le coup. Mais le PSG a des atouts pour l’emporter.