Jeremy de León, l’inconnu qui s’est incrusté dans le groupe du Real Madrid

Lorsque les fans de foot ont découvert la liste de joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour affronter le Bayern Munich en demies de Ligue des Champions, ils se sont probablement demandé « mais qui est donc ce Jeremy de León ? ». Il est même fort probable que certains fans du Real Marid n’aient jamais entendu parler de ce joueur avant. Et pourtant, Carlo Ancelotti l’avait déjà convoqué pour le déplacement à Manchester City.

Il faut dire que le joueur de 20 ans est arrivé à Madrid dans l’anonymat le plus total en janvier dernier, en provenance de Castellon, équipe de D3. Et c’est logique, puisque c’était un renfort pour le Real Madrid Castilla. Ailier particulièrement virevoltant, le Portoricain avait tapé dans l’oeil des scouts du club, qui ont donc décidé de le recruter pour l’équipe B des Merengues, qui évolue aussi en troisième division. Seulement, il ne joue pratiquement pas sous les ordres de Raul Gonzalez, avec 5 pauvres apparitions en championnat, toutes en sortie de banc.

Il chauffe le banc en D3

Que fait un joueur qui ne fait pas partie des meilleurs joueurs du Castilla dans le groupe de l’équipe première ? Pourquoi Ancelotti fait-il confiance à un joueur qui ne semble pas convaincre Raul ? Une sacrée inconnue, surtout qu’en plus de ça, il y a une autre donnée à prendre en compte : il n’est pas présent sur la liste A ni sur la liste B du club pour la Ligue des Champions et ne peut donc pas jouer la moindre minute face au Bayern. Comme l’explique Relevo, il a tapé dans l’oeil d’Ancelotti et du staff madrilène.

Son attitude, sa qualité technique et son intensité lors des séances d’entraînement font de lui un sparring partner idéal pour les joueurs de l’équipe première. Carlo Ancelotti l’apprécie beaucoup fait ainsi souvent appel à lui pour les entraînements, et compte sur lui pour la séance d’avant match face au Bayern. Ce fut déjà le cas à Manchester, où il avait servi d’opposition offensive pour préparer la rencontre, qu’il avait donc vu depuis les tribunes. Le joueur lui serait très heureux de sa situation, et qui sait, peut-être que la saison prochaine, Ancelotti lui donnera une chance de vraiment jouer sous la tunique madrilène…