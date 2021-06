Boca : les larmes de Carlos Tevez, dont l'avenir est incertain

La suite après cette publicité

Comme annoncé par la presse argentine quelques heures avant sa conférence de presse censée officialiser la nouvelle, Carlos Tevez (37 ans) a annoncé son départ de Boca Juniors dans la nuit de vendredi à samedi, son club formateur avec lequel il a au total disputé 192 matches (61 buts, 30 passes décisives). Si son contrat n'expire qu'en décembre 2021, une clause lui permettait de s'en aller six mois avant l'expiration de son bail. Une option qu'il a souhaité lever, notamment pour des raisons personnelles. C'est ce que l'ancien attaquant de Manchester City, Manchester United ou encore de la Juventus, qui a perdu son père adoptif en février dernier, a expliqué devant les médias. Au cours de cette conférence de presse débordante d'émotion, Carlos Tevez a notamment fondu en larmes à plusieurs reprises. Ce qui laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel se trouve le antif de Ciudadela.

« Ma carrière en Argentine est terminée, j'ai toujours dit que le seul club dans lequel je jouerais serait Boca, sans hésitation. Boca vous demande de donner le meilleur de vous-même, une chose que je ne suis pas mentalement en mesure de faire. [...] Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, maintenant je veux me reposer et être avec ma famille. Je pensais que ce moment ne viendrait jamais, mais je suis là pour vous dire que je ne continuerai pas dans le club, ce n'est pas un adieu avec ce maillot mais un "à bientôt" car je serai toujours là, même si ce n'est pas en tant que joueur. Mon sang n'est pas rouge, il est bleu et jaune (les couleurs de Boca, NDLR) », a ainsi notamment lâché El Apache, dans des propos rapportés par ABC. Son président, Jorge Ameal, a lui expliqué que Boca aurait aimé que Carlos Tevez poursuive sa carrière dans ce mythique club argentin. Mais il n'en sera rien donc pour l'iconique buteur ayant remporté le Championnat à 5 reprises ainsi qu'une Copa Libertadores (2003). Reste désormais à savoir s'il raccrochera les crampons où s'il offrira ses services et son style de jeu si particulier une dernière fois à un dernier club dans sa vie de footballeur, qui a démarré il y a désormais plus de 20 ans.