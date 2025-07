Leandro Paredes débarque à Boca Juniors devant 50 000 supporters

C’était son rêve, il est désormais réalisé. Leandro Paredes, international argentin, formé à Boca Juniors souhaitait revenir et terminer sa carrière là où elle a commencé. L’ancien milieu de terrain du PSG est arrivé à Boca en superstar, pour son histoire avec le club, et son statut de Champion du Monde 2022 avec l’Argentine. Il a été présenté dans le mythique stade de la Bombonera, sous les feux d’artifice et les applaudissements de près de 50 000 supporters selon RMC Sport. Le joueur de 31 ans arrive en provenance de l’AS Roma, où il évoluait depuis son départ du PSG en 2023.

Leandro Paredes était très ému lors de sa présentation, il s’est alors exprimé pour témoigner de sa joie : «je rêve de revenir depuis mon départ. C’est une sensation incroyable. J’ai toujours voulu revenir en bonne condition physique. Mon rêve était de revenir et de réaliser des choses importantes. J’espère pouvoir rendre tout l’amour que je reçois. Aujourd’hui est un jour très important pour moi.» Ensuite, le natif de San Justo a repris les chants avec les supporters, et a ajouté : «je n’avais jamais vécu ça ailleurs dans ma carrière. Je suis profondément reconnaissant. J’avais très peur de savoir si les gens viendraient, et quand j’ai commencé à voir les images, j’ai compris ce que Boca et ces gens représentent. Quand j’aurai traversé ce tunnel, je commencerai à apprécier l’univers de Boca.» 11 ans après son départ, Paredes est bien de retour sous les couleurs de Boca Juniors et portera le numéro 5. Edinson Cavani, au club depuis 2023 a publié une story chaleureuse sur Instagram pour son ancien coéquipier au PSG.