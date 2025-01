FA Cup : Newcastle s’offre Bromley, Crystal Palace s’impose de peu contre Stockport

2025 débute et la FA Cup s’intensifie avec les 1/32e de finale. Cinquième de Premier League, Newcastle s’est fait peur contre Bromley, pensionnaire de League Two (D4). Menés par un but précoce de Cameron Congreve (8e), les Magpies ont renversé la situation avec des buts de Lewis Miley (16e), Anthony Gordon (49e, sp) et William Osula (61e). Newcastle s’impose 3-1 et se qualifie.

Cela s’est bien passé aussi pour Ipswich Town. Le promu en Premier League a facilement écarté une équipe de League One (D3), Bristol Rovers (3-0), avec des pions de Kalvin Phillips (18e), Jack Clarke (24e) et Jack Taylor (37e). Enfin, Crystal Palace a eu plus de mal contre Stockport (D3). Les Eagles ont gagné 1-0 sur un but d’Eberechi Eze (4e).