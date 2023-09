L’Amiens SC s’offre le joli coup Andy Carroll

L’Amiens SC s’offre un coup pour le moins surprenant. En effet, le club picard a officialisé l’arrivée de l’attaquant anglais Andy Carroll (34 ans), libre de tout contrat après une saison à Reading.

L’an passé, l’ex-international des Three Lions avait inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en Championship sous le maillot des Royals, et va découvrir le football français lors de la saison à venir.