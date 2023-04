Chelsea a pensé à racheter Bordeaux

Propriétaire de Bordeaux depuis juillet 2021, Gérard Lopez a connu un début de mandat pour le moins tumultueux avec la descente du club en Ligue 2 la saison dernière. Si le club girondin est aujourd’hui en bonne posture pour retrouver l’élite française (actuellement 2e du championnat), l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois ne cache pas pour autant la possibilité de voir de nouveaux investisseurs débarquer au club. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce samedi, l’ancien propriétaire du LOSC a par ailleurs confirmé que Chelsea s’était déjà manifesté ces derniers mois.

«On sait que les fonds d’investissement qui sont à Chelsea et d’autres investisseurs dans le football anglais regardent beaucoup les clubs français, indique l’homme d’affaires de 51 ans. On en a fait partie mais il y en a eu un paquet. S’il y a un investisseur qui rentre, il faudra faire de la place. Mais c’est mon club, j’aimerais le voir reprendre sa place et quoi qu’il arrive, je veux faire partie du voyage.»

