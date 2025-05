Chelsea pousse pour Emmanuel Emegha !

Malgré un effectif pléthorique, Chelsea manque d’un buteur de métier. Si Nicolas Jackson a marqué une dizaine de buts en Premier League, que Christopher Nkunku évolue parfois à ce poste et que le milieu offensif Cole Palmer est le meilleur buteur des Blues, Enzo Maresca ne dispose pas d’un véritable 9 capable de mettre en concurrence l’attaquant sénégalais. Rapidement durant le printemps, la quête d’un n°9 a été érigée en priorité au sein du club londonien. Et les buteurs à la mode ont forcément été de près ou de loin associés à Chelsea ces dernières semaines, que ce soit Viktor Gyökeres ou Victor Osimhen.

Entre la forte concurrence sévissant pour le premier et les demandes salariales énormes du second, l’actuel 5e de Premier League patinait dans sa quête de renfort offensif. Mais depuis quelques semaines, un nom a pris de l’ampleur au sein du club londonien, à savoir celui du buteur de Strasbourg Emmanuel Emegha. Chelsea, qui partage le même propriétaire (le consortium BlueCo) que le RC Strasbourg, suit de près les performances de l’international espoir néerlandais qui casse la baraque en Ligue 1 depuis quelques mois après une première saison contrastée en Alsace. Actuel 5e meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts, l’ancien enfant terrible de La Haye impressionne et paraît disposer encore d’une sacrée marge de progression.

Chelsea impressionné par les performances d’Emegha à Strasbourg

Joueur le plus rapide de Ligue 1 (il a été flashé à 37,72 km/h), Emegha est un attaquant puissant, capable de répéter à l’envie des sprints par match (25 en moyenne par match alors que la moyenne pour un attaquant de Ligue 1 n’est que de 10), doté d’une technique assez remarquable pour son profil longiligne (1,95m), le natif de Den Haag pèse sur les défenses et est généreux dans l’effort. Autant de qualités qui font penser aux décideurs de Chelsea, impressionnés par ses performances et ses progrès spectaculaires, que l’ancien joueur du Sturm Graz, acheté 13 M€ durant l’été 2023, a sa place chez les Blues.

Selon nos informations, des discussions ont même déjà eu lieu entre le joueur et le club londonien autour d’un contrat longue durée. Les négociations entre les deux clubs ne devraient pas poser de problèmes grâce à leur filiation, et que de nombreuses opérations ont déjà lieu. Reste tout de même à connaître les conditions d’une opération qui devrait rapporter gros au RCSA. Acheté 13 M€ en 2023, Emegha, qui est dans la forme de sa vie, est aujourd’hui estimé à plus de 20 M€ sur Transfertmarkt. Nul doute que l’arrivée dans le dossier d’un autre club anglais (le nom de Newcastle est évoqué) également intéressé pourrait faire monter les enchères. Quant au joueur, il n’a jamais caché son envie d’évoluer en Premier League, qui plus est à Chelsea. Ce qui pourrait lui permettre ainsi d’évoluer en équipe nationale, sélection qui se refuse à lui ces derniers mois malgré ses belles performances en Ligue 1…