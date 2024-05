Ça se bouscule au portillon pour Archange Bintsouka !

Cette saison, le suspense n’a pas été franchement au rendez-vous pour savoir qui sera champion dans les cinq grands championnats. Outre la Premier League est une lutte à trois qui se transforme en mano-à-mano entre Arsenal et Manchester City, la Serie A, la Liga, la Ligue 1 et la Bundesliga ont rapidement donné leur verdict. Ainsi, le PSG, l’Inter Milan, le Bayer Leverkusen et le Real Madrid sont d’ores et déjà auréolés à un peu moins d’un mois de la fin des championnats. Pour chercher du suspense, il faut se tourner vers les championnats moins suivis. Par exemple, allez en Albanie et vous serez servis. À deux journées de la fin, l’Egnatia Rrogozhinë, le Vllaznia Shkodër et le Partizani Tirana se tiennent en trois points. Troisième à l’heure où ses lignes sont écrites, le club de la capitale peut néanmoins compter sur son arme fatale : Archange Bintsouka.

Titulaire à la pointe de l’attaque, le buteur de 21 ans est la menace offensive de son équipe. Cette saison, le Congolais compte 10 buts en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Véloce, Bintsouka peut également s’appuyer sur son physique avantageux (1m87) pour prendre l’ascendant sur les défenseurs. Et visiblement, sa belle saison en Europe centrale et son profil attrayant ne sont pas passés inaperçus. En effet, selon nos informations, plusieurs formations du Vieux Continent sont à ses trousses. En Italie, le Torino, le Genoa et le Hellas Vérone sont sur l’ancien du KF Drenica. Au Portugal, le Vitoria Guimaraes, Famalicao, Gil Vicente, l’Estrela Amadora et Farense sont intéressés par ses services tout comme le cador hongrois du Ferencvaros. Alors que sa fin de saison avec le Partizani s’annonce chargée, Archange Bintsouka, dont le contrat expire en 2025, risque aussi de connaître un été très chaud.