Brésil : l’échange animé entre Neymar et Rivaldo

Rivaldo grimace après la dernière sortie de Neymar. Dans un entretien accordé à la légende brésilienne Romario, l’ancien joueur du PSG avait été questionné sur l’identité du joueur à qui il aurait pu prendre la place dans la Seleção de 2002, championne du monde. Ce à quoi Neymar a répondu «Rivaldo», préférant ne pas toucher à Ronaldo Nazario ni Ronaldinho. Sur son compte Instagram, le Ballon d’Or 1997 lui a répondu, avant que Ney’ en fasse de même. «J’ai entendu Neymar dire qu’à son apogée, il aurait pu jouer à ma place pour la Coupe du Monde 2002. Honnêtement, je reconnais son talent et sa qualité, et je crois même qu’il pourrait faire partie de cette équipe nationale, mais jouer à ma place serait une autre histoire», a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

«Avec tout le respect et l’admiration que j’ai pour lui, je peux dire à 100% que cela n’arriverait pas. À l’époque, j’étais tellement concentré, déterminé et affamé de conquérir le titre mondial, que personne, aussi bon soit-il, ne pouvait prendre ma place. Je le dis avec beaucoup d’amour et de respect, mais aussi avec la confiance de ceux qui ont vécu ce moment et savent combien ils se sont battus pour être un champion du monde.» Sous cette même publication, Neymar lui a répondu : «Du calme mon ami… Tous les joueurs brésiliens qui ont joué la coupe du Monde sont 100% dévoués et concentrés… Certains ont atteint l’objectif ultime, d’autres malheureusement non, et cela fait partie du football. Je t’ai toujours respecté et je ne prendrai jamais le mérite de qui tu es pour le football brésilien… c’était juste un choix à faire parmi vous 3 et je ne voulais pas répondre Ronaldo et Ronaldinho.»