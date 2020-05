Comment bien jouer en 4-4-2 losange

Sur le plan offensif

En phase offensive, le 4-4-2 en losange se distingue donc par la disposition des 4 milieux de terrain. Comme son nom l’indique, le milieu de terrain forme un losange ou un diamant avec une pointe basse (le milieu défensif), deux milieux excentrés (relayeurs) et une pointe haute (le meneur de jeu) qui soutient un duo d’attaquants.

Le 4-4-2 losange est proche du 4-3-3 (pointe basse) car on retrouve un milieu de terrain reculé avec deux milieux relayeurs un peu plus haut. Le rôle des relayeur est primordial dans un milieu de terrain en losange car ils assurent l’équilibre de l’équipe tant sur le plan défensif qu’offensif. En possession du ballon, les milieux relayeurs doivent se rendre disponibles et proposer des solutions de passes au milieu défensif et aux défenseurs pour faire avancer le jeu. Comme leur nom l'indique, ces joueurs font le relais entre l'attaque et la défense et ce sont donc des joueurs clés de ce système comme le milieu offensif, qui en est son baromètre.

Un entraîneur choisit souvent ce dispositif pour mettre son numéro 10, son meneur de jeu, dans les meilleurs dispositions. Généralement, ce joueur est mobile, créatif, bon dribbleur, bon passeur mais aussi bon finisseur car il est amené à évoluer souvent dans la surface adverse et toujours face au but. Savoir se déplacer entre les lignes, jouer dos au but, s’orienter dans le sens du jeu en une touche et être adroit devant le but sont des qualités requises pour occuper ce poste. Les deux attaquants de pointe ont un rôle aussi primordial dans ce système qui manque de solution sur les ailes. Avoir deux attaquants capables de faire des appels croisés, de prendre la profondeur, de se projeter rapidement peut compenser ce manque sur les ailes. Les latéraux pourront aussi avoir cette lourde tâche d’occuper les flancs en position haute sur le terrain pour faire avancer le jeu et créer le danger dans la défense adverse. Pour un souci d'équilibre, la formation peut même se transformer en 3-4-2-1 en phase de possession, avec un latéral plus défensif et un autre plus offensif, ce qui poussera également l'un des relayeurs a évolué plus sur un côté, d'où la nécessité qu'il soit polyvalent.

Une forte qualité technique des latéraux est recommandée comme un gros volume de jeu pour assurer l’équilibre de l’équipe dès la perte du ballon. Des centraux capables de faire des passes longues, précises et rapides vers les attaquants et le 10 demeurent un vrai plus pour une équipe qui joue en 4-4-2 losange.

Sur le plan défensif

Défensivement, le 4-4-2 en losange demande énormément d’ajustement. Ce n’est pas un système très utilisé en défense car le positionnement des 4 milieux de terrain ne permet pas de bien quadriller le terrain et laisse plusieurs espaces libres pour l’adversaire notamment sur la largeur.

Par contre, le centre du terrain est généralement bien protégé à condition que les milieux de terrain soient bien coordonnés. Défendre en 4-4-2 en losange demande une grosse débauche d’énergie pour les deux milieux relayeurs qui enchaîneront les allers-retours entre les côtés et le centre du terrain. Une bonne coordination entre les deux relayeurs et le milieu défensif est aussi de rigueur pour ne jamais laisser de gros espaces en plein cœur du losange.

Le rôle du milieu offensif est aussi essentiel en défense car il doit être capable d’agresser les adversaires dès la perte de balle et de prêter main forte à la première ligne défensive composée des deux attaquants. D’ailleurs, le 4-4-2 en losange est un système à privilégier pour une équipe qui souhaite récupérer le ballon rapidement et haut sur le terrain et effectuer un contre pressing voire des traps (pièges) sur le terrain en enfermant complètement l'adversaire dans des zones bien précises.

Dans un 4-4-2 en losange, le milieu défensif, qui est esseulé, devra être très attentif pour couvrir les relayeurs comme les latéraux, qui couvrent déjà les relayeurs sur les côtés. Évoluer dans un 4-4-2 en losange demande donc de grosses capacités physiques notamment une forte capacité à répéter les efforts et colmater les brèches qui sont nombreuses dans ce système défensif. L'une des solutions pour équilibrer l'équipe est de passer en 4-4-2 à plat en défense, avec un repositionnement plus défensif du 10 aux côtés du 6. Ce qui est plus efficace pour protéger le but et éviter les infériorités numériques sur les côtés.

L'une des autres variantes défensives possibles qui a déjà été illustrée sur le site à travers l'analyse de la finale de Ligue des champions 1997 entre la Juventus Turin et le Borussia Dortmund, est d'aligner un 4-4-2 losange avec trois milieux (les 2 relayeurs + la sentinelle) au profil très défensif, qui transformerait en réalité le dispositif en 4-3-1-2 très équilibré mais qui repose énormément sur le talent du numéro 10 et des deux attaquants en attaque. L'entraîneur a donc plusieurs options qu'il peut utiliser selon les profils et les préférences des joueurs qu'il a à disposition.

Les points forts du 4-4-2 losange

Le principal point fort de ce dispositif est d’associer un milieu offensif très créatif qui pourra servir à foison deux attaquants complémentaires et redoutables devant le but. Cette formation a cependant eu tendance à disparaître ces derniers temps car les joueurs sont devenus de plus en plus polyvalents et athlétiques, ce qui a contribué à ce que les meneurs de jeu soient positionnés de plus en plus bas sur le terrain, là où ils ont plus d’espace et de temps pour créer. D’où l’explosion de latéraux créateurs comme Dani Alves, Alexander-Arnold ou Kimmich. Un dispositif en losange au milieu de terrain favorise également la formation de plusieurs triangles sur le terrain, qui est essentiel pour les entraîneurs adeptes du jeu de position, et qui contribuera à multiplier les sorties de balle “propres” et fluidifier la circulation du ballon.

Défensivement, se positionner en 4-4-2 losange peut rendre l’adversaire prévisible car étant donné que l’axe du terrain est bien occupé, cela peut l’obliger à passer uniquement sur le côté en évitant à tout prix les passes axiales pouvant provoquer des pertes de balle dangereuses. De plus, positionné en bloc haut, un losange permet de cadrer les sorties de balle à trois joueurs axiaux (les 2 centraux + le 6) et cela peut donc contribuer à forcer l’adversaire à faire de longs dégagements aléatoires.

Vu que les joueurs sont proches les uns des autres dans ce dispositif, cela favorise aussi la mise en place d'un contre-pressing agressif mais aussi des traps que l'on a vu précédemment

Ce dispositif peut aussi être un casse tête pour les équipes qui défendent en 4-4-2 à plat (et elles sont très nombreuses) car sa structure particulière peut perturber les choix défensifs des milieux excentrés et des latéraux adverses mais aussi ceux des milieux centraux face au numéro 10.

Les points faibles du 4-4-2 losange

Un 4-4-2 losange peut rapidement devenir prévisible voire caricatural et ennuyeux si l'attaque repose uniquement sur la créativité et le talent des 3 joueurs devant et si l'équipe est dépourvue de latéraux offensifs. Le jeu aura alors tendance à être trop central et pas assez varié. C'est un système qui repose aussi beaucoup sur la qualité tactique et physique des relayeurs dont le positionnement et le repositionnement sur chaque phase de jeu sont vitaux pour l'équilibre de l'équipe. N'avoir que le physique ne suffit pas et inversement. C'est un système qui laisse également beaucoup de temps et d'espace à l'adversaire sur les côtés qui peut donc exposer les défenseurs latéraux, qui seront en infériorité numérique en cas de dédoublement des latéraux adverses. Face à une équipe possédant des latéraux techniques capables de mener le jeu, une défense en 4-4-2 losange sera également en grande difficulté. Globalement, ce dispositif laisse peu de place aux approximations défensives car les décalages peuvent se créer très rapidement comme les transitions rapides de l'adversaire.

L'illustration parfaite: le 4-4-2 losange du RB Salzbourg contre Liverpool en Ligue des champions

Comme énoncé plus haut, le 4-4-2 losange est de moins en moins utilisé actuellement, et les équipes qui le font l'utilisent généralement de manière sporadique. Cependant le RB Salzbourg est l'une des équipes qui a mis récemment en lumière ce dispositif en Ligue des champions. En début de saison, l'entraîneur américain de l'équipe autrichienne, Jesse Marsch, bénéficiait d’un effectif très prometteur avec notamment la présence d’Erling Haaland et de Takumi Minamino, qui ont quitté le club lors du mercato hivernal, et du Coréen Hwang Hee-Chan devant. Pour tirer le meilleur de ce trio offensif, Marsch a souvent opté pour le 4-4-2 losange qui s’est rapidement révélé redoutable et prolifique offensivement. Contre Liverpool, le 10 décembre 2019, l’escouade autrichienne n’est pas passée loin d’un exploit en mettant en difficulté les Reds avant de finalement s’incliner 2-0. L’animation de l’équipe ce soir-là fut particulièrement intéressante grâce aux profils techniques, polyvalents, endurants et mobiles des joueurs sur le terrain.

Haaland, Minamino et Hwang ont constamment gêné les sorties de balle liverpuldiennes tandis que la polyvalence de Mwepu et Szoboszlai en relayeur ont permis à l’équipe de rester équilibrée et limiter les transitions adverses. Il faut aussi souligner le rôle des latéraux Kristensen et Ulmer ce soir là, qui avaient pour objectif principal de contrôler les ailiers redoutables des Reds sur transition tandis que Junozovic, Onguéné et Wöber veillaient en dernière lame. Dans ce dispositif, le RB Salzbourg s’est créé de nombreuses opportunités, sur des récupérations hautes sur le terrain mais aussi sur des belles combinaisons en triangle orchestrées par Minamino, qui n’ont pas été converties derrière par Haaland et Hwang. L’équipe autrichienne a souvent contraint son adversaire à dégager le ballon sans conviction. Mais comme on pouvait s’y attendre, Liverpool a aussi mis en difficulté son adversaire sur les flancs grâce à la qualité technique et aux dédoublements des latéraux Robertson et surtout Alexander-Arnold, véritable meneur des Reds. L’ouverture du score de Liverpool vient d'ailleurs d’une transversale d’Alexander-Arnold vers Robertson, qui a ensuite combiné sur le côté droit avec Mané, qui a enchaîné par un centre pour Keita à la finition. Ce match fut une belle démonstration des qualités et des défauts du 4-4-2 losange.

