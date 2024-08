Arsenal officialise la venue de Neto !

Tout s’accélère sur le marché des transferts. À l’occasion de cette dernière journée de mercato, plusieurs dossiers se clôturent et c’est également le cas avec Arsenal qui était à la recherche d’un deuxième gardien suite au départ d’Aaron Ramsdale. Depuis plusieurs jours, les Gunners avaient décidé de miser sur Neto.

C’est désormais officiel depuis quelques minutes à en croire un communiqué du club londonien : «l’international brésilien Neto nous a rejoint en provenance de Bournemouth pour un prêt d’une saison. Le joueur de 35 ans a fait 63 apparitions pour les Cherries depuis qu’il les a rejoint en août 2022 et a été nommé capitaine du club seulement six mois plus tard.»