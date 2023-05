Vannes : Farès Ghedjemis pisté en National 1 et en Ligue 2

Auteur d’une deuxième partie de saison aboutie avec Vannes en National 2, Farès Ghedjemis (20 ans) pourrait prochainement basculer vers l’échelon supérieur. Selon nos informations, le joueur passé par les centres de formation de Troyes et du Havre serait pisté par le Football Club de Rouen, fraîchement promu en National 1.

En Ligue 2, l’En Avant Guingamp aurait également manifesté son intérêt pour le gaucher franco-algérien. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives cette saison en National 2, à cheval entre Evreux et Vannes, qu’il avait rejoint cet hiver, l’ailier droit normand ne devrait pas s’éterniser dans le Morbihan. 15e de son championnat, le VOC est d’ores et déjà assuré d’évoluer en National 3 la saison prochaine.

