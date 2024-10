Borussia Dortmund : le début de saison XXL de Serhou Guirassy

«Ce jeudi, Serhou Guirassy (28 ans) a signé un contrat de travail valable jusqu’au 30 juin 2028. L’attaquant international guinéen, né à Arles en France, rejoint le BVB en provenance du VfB Stuttgart»» voici ce qu’annonçait le Borussia Dortmund le 18 juillet dernier. Déboursant 18 millions d’euros pour s’adjuger les services de Serhou Guirassy, le club de la Ruhr avait renouvelé son secteur offensif avec un renfort de poids après les départs de Marco Reus (Los Angeles Galaxy), Sébastien Haller (Leganés) et Niclas Füllkrug (West Ham). En effet, l’ancien Rennais avait surpris son monde avec Stuttgart la saison dernière en aidant les Souabes à terminer à la deuxième place de la Bundesliga en inscrivant 30 buts et distillant 3 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues (28 buts en 28 matches de Bundesliga). Et au Borussia Dortmund, il est reparti sur d’excellentes bases.

Bien qu’en concurrence avec Maximilian Beier qui a rejoint le BVB contre 28,5 millions d’euros cet été, Serhou Guirassy est en train d’éteindre la concurrence. Si le buteur allemand n’a toujours pas marqué en 8 apparitions, ce n’est clairement pas le cas du natif d’Arles. En effet, s’il a manqué les premiers matches de la saison pour un pépin physique au genou, il empile les buts depuis son retour. Avec 4 buts en 5 matches de Bundesliga et 3 réalisations en 2 rencontres de Ligue des Champions, il est l’un des hommes forts de la formation coachée par Nuri Şahin. Et la confiance est totale pour lui. Lors de la trêve internationale avec la Guinée, il s’est fendu d’un triplé contre l’Éthiopie en 29 minutes (4-1) avant de voir double trois jours plus tard (3-0). De quoi relancer totalement le Sily National dans les éliminatoires pour la CAN 2025.

Nuri Şahin est sous le charme

Avec déjà 12 buts en 9 apparitions cette saison si on conjugue le club et la sélection, l’attaquant de 28 ans marche sur l’eau et ne manque pas d’ambitions, lui qui vise le Ballon d’Or Africain pour son année 2024 brillante : «bien sûr, c’est un objectif très clair. Je ne suis pas venu pour rigoler.» Brillant sur le plan individuel, Serhou Guirassy parvient à faire l’unanimité autour de lui, à l’image de son coach Nuri Şahin qui est séduit : «nous voulions vraiment l’avoir, c’était déjà clair lorsque j’étais encore entraîneur adjoint. C’était clair pour moi : si nous devions recruter un nouvel attaquant, ce devait être Serhou. Il a un profil similaire à Robert Lewandowski et Harry Kane.» Des propos élogieux pour le Guinéen qui avait quitté la Ligue 1 après des difficultés à Rennes avant de rebondir tout doucement à Stuttgart et d’en récolter aujourd’hui les fruits. Une explosion tardive valorisée par le technicien turc.

«Je ne connais pas Serhou depuis si longtemps que ça. Je le connais depuis son passage à Cologne en tant que footballeur, mais je ne le connais en tant qu’homme depuis deux mois, deux mois et demi. Chaque carrière a sa propre histoire. Pour certains, elle commence plus tôt, pour d’autres plus tard. Ce qui compte, c’est ce que l’on fait de cette période. Pour moi, cela a commencé très tôt, pour d’autres, cela prend un peu plus de temps, mais je pense que si vous parlez à des gens de Cologne, ils peuvent toujours vous dire quelle est la qualité du joueur», a ainsi expliqué l’ancien joueur du Real Madrid. Désormais à la plénitude de son talent à 28 ans, Serhou Guirassy tentera de poursuivre son début de saison canon et justement, il va devoir gérer un sacré choc ce mardi contre les Merengues dans une revanche de la finale de la dernière Ligue des Champions. Le Real Madrid est prévenu.