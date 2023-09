Leipzig : Xavi Simons en dit plus sur son avenir

Prêté au RB Leipzig par le PSG, Xavi Simons connaît des débuts prometteurs en Bundesliga. Comblé par le rendement de sa nouvelle recrue, le club allemand ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de prolonger l’aventure. «Bien sûr, nous avons l’intention de le prolonger dans le meilleur des cas. Xavi a pris un très bon départ et il réalise actuellement une très bonne saison. Je pense que nous le lions émotionnellement au RB Leipzig», déclarait récemment le directeur sportif Max Eberl à Kicker.

La suite après cette publicité

Interrogé à son tour sur son nouvel environnement, l’ancien joueur du PSV Eindhoven n’a, en revanche, pas trop souhaité s’étendre, confirmant malgré tout qu’il se sentait très bien au RBL. «Je me sens déjà chez moi. J’apprécie le temps que je passe ici, j’aime jouer ici. Je veux réussir et marquer le club de mon empreinte. En football, on ne peut rien prévoir. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. Mais pour l’instant, je me concentre sur la soirée de samedi», a ainsi assuré le milieu offensif de 20 ans. Pour rappel, Leipzig accueille le Bayern Munich, samedi soir, lors de la 6e journée de Bundesliga.