Inter Milan - FC Barcelone : les notes du match

En pleine bourre en Liga, le FC Barcelone effectuait un déplacement compliqué en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Inter, qui de son côté va mal en Serie A. Battus lors du dernier match de C1 à Munich face au Bayern, les Blaugranas étaient sous pression au coup d'envoi de cette rencontre, d'autant qu'un peu plus tôt dans la journée, les Bavarois ont largement battu Plzen (5-0). Xavi pouvait tout de même compter sur ses hommes forts du moment comme Lewandowski, Dembélé ou encore Pedri et Gavi. Inzaghi lui jouait sa tête et titularisait Calhanoglu en soutien du duo Lautaro-Correa. Le meneur turc démarrait fort, donnant le tempo à son équipe. Il se signalait une première fois d'une lourde frappe (7e). Ce début de match était clairement à l'avantage des Italiens entre une main de Garcia finalement non signalée dans la surface (22e) et un but de Correa refusé (29e).

C'est finalement juste avant la mi-temps que Calhanoglu récompensait les siens d'un tir au ras du poteau (1-0, 45e+2). La soirée ne s'arrangeait pas pour les Catalans avec la sortie sur blessure de Christensen (58e). Cela coïncidait pourtant avec la montée en régime de Dembélé. Après une tentative sur le poteau (61e), il envoyait un centre décisif pour Pedri, bien aidé par la sortie ratée d'Onana (67e). Sauf que la VAR intervenait une nouvelle fois, sauvant la mise des Nerazzurri en signalait une main de Fati sur l'action. Xavi perdait un peu ses nerfs, alors que son équipe tentait de revenir au score. Skriniar frôlait le csc (86e), Busquets ne cadrait pas sa tête et la VAR n'accordait pas de penalty sur cette intervention de Dumfries (90e+2). L'Inter a résisté et s'impose 1-0, prenant seule la 2e place de la poule C, trois points derrière le Bayern, trois points devant le Barça. Revanche dans une semaine.

L'homme du match : Calhanoglu (8) : en ouvrant le score quelques secondes avant la pause, le Turc a mis un vrai coup de massue sur la tête des Catalans. Sa magnifique frappe excentrée sur le côté gauche, à l'entrée de la surface, a libéré le peuple milanais (45e+3) : son premier but depuis 6 ans en Ligue des champions. Titularisé dans un rôle inhabituel de numéro 6 à la place de Brozovic, il a su se montrer précieux sur les phases de transitions milanaises mais aussi de loin avec une première frappe puissante de loin arrêtée par ter Stegen (6e). En seconde période, il a continué à être juste et régulier, affichant 88% à la passe. San Siro lui a réservé une standing ovation bien méritée. Remplacé par Asllani à la 84e minute.

Inter Milan

Onana (5) : une première période assez calme où le portier n'a pas eu beaucoup de travail à faire, alors que le Barça peinait à se montrer dangereux puis est venue la première grosse frayeur. Sur le centre d'Ousmane Dembélé, il a complètement loupé sa sortie aérienne, Pedri rodait derrière pour marquer mais l'arbitre a annulé l'égalisation pour une main de Fati (69e). Quelques arrêts en fin de rencontre mais rien de bien fameux pour un mardi soir où il a été rarement mis en danger.

Skriniar (6) : malgré quelques phases où il a semblé hésitant, comme sur ses deux passes très mal dosées qui ont conduit à une perte de balle devant sa surface (15e, 22e), le Slovaque est resté bien en place avec ses deux comparses défensifs. Si la défense milanaise a avant tout été un travail collectif, il faut reconnaître une cohérence et une régularité dans la soirée du défenseur tant convoité par le PSG. Deux récupérations et un interception pour lui.

de Vrij (7) : le meilleur défenseur de l'Inter ce soir, le véritable patron du trio derrière. Auteur de quatre tacles, trois interceptions et cinq récupérations, il a réalisé un gros travail pour fermer les espaces et laisser le minimum d'opportunités à Lewandowski. Difficile de trouver du négatif dans la prestation du Néerlandais ce mardi soir, tant il a été dominant, vocal et constant. Remplacé par Acerbi à la 77e minute

Bastoni (6) : comme ses autres voisins du secteur défensif, l'Italien a conservé sa même productivité pour rassurer les tifosi milanais, notamment dans la dernière demi-heure où le Barça poussait. Dans le premier acte, il a réalisé de grosses interventions défensives en contrant plusieurs ballons, face à Dembélé ou Lewandoswki (19e, 28e). Il termine la rencontre avec quatre précieuses récupérations.

Darmian (5,5) : s'il a été dépassé par le rythme imposé par le Barça à plusieurs fois, il faut lui reconnaître une certaine propreté dans ses interventions avec un parfait quatre sur quatre en duels. Il est resté concentré sans prendre trop de risques dans ses relances. Pas d'étincelle ou de fioritures, un match correct sans grosse erreur. Remplacé par Gosens à la 77e minute

Barella (5) : sans commettre de vraies erreurs, le milieu italien a eu plus de difficultés à déployer son jeu. Rapidement averti pour contestation (22e), il ne s'est pas montré assez propre sur ses offrandes, à l'image de cette passe mal donnée à Martinez (73e) pourtant bien placé dans la surface catalane. Il a souvent hésité avant de prendre de vraies transitions, au point de ralentir le jeu milanais. En défense, Barella a souffert face à la gestion parfaite de Pedri. Il a commis trois fautes, perdu dix ballons et n'a finalement pas touché énormément de ballons par rapport à ses standards habituels.

Mkhitaryan (5,5) : il a eu du mal à suivre son coéquipier turc. Quelques passes ratées et trop d'hésitation sur les phases de contres. Mkhitaryan a parfois été intéressant en défense en venant en aide au trident derrière mais sa lenteur est trop souvent handicapante, parfois trop déconnecté des autres. Il a néanmoins tenté certains centres dangereux sur le côté lorsqu'il dézonait (20e).

Dimarco (7) : le latéral italien a été l'un des artisans majeurs de l'ouverture du score intériste grâce à une magnifique ouverture sur son côté gauche qui amène l'occasion puis le but de Calhanoglu (45e+3). Dimarco a de manière générale parfaitement rempli son rôle de piston en se montrant efficace sur les contres de son équipe malgré du déchet à la passe. Il a également fait trembler San Siro avec une reprise de volée des suites d'un corner (21e). Remplacé par Dumfries à la 77e minute

Correa (5,5) : critiqué et sous pression, il a réalisé une performance frustrante. Il avait bien provoqué un penalty sur une belle opportunité de contre, finalement annulée par la VAR pour un hors-jeu (22e). L'ancien lazialo croyait avoir ouvert le score sur un formidable numéro devant Ter Stegen mais l'arbitre l'a finalement signalé hors-jeu (29e). Touché au genou dans le premier acte, il est sorti rapidement en seconde période avec aucun tir tenté. Remplacé par Edin Dzeko à la 56ème minute qui n'a pas eu d'opportunités réelles.

Martinez (5,5) : l'attaquant vedette de l'Inter a eu beaucoup de mal à se montrer dangereux et efficient. Il ne s'est procuré que très peu de véritables opportunités. La plupart des occasions franches des Italiens est venu des côtés. Sa (très légère) position de hors-jeu a annihilé le possible penalty provoqué par Correa sur la main de Garcia (22e). L'Argentin a souvent douté balle au pied, ce qui a entraîné passes ratées et pertes de balles. Il n'a tenté qu'une seule frappe en presque 100 minutes - un tir contré par le bloc espagnol.

FC Barcelone