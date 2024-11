Ghana : Thomas Partey écarté par Otto Addo pour le prochain rassemblement

Cadre de la sélection ghanéenne, Thomas Partey ne fera pas partie du prochain rassemblement des Black Stars, pour le compte des éliminatoires pour la prochaine CAN au Maroc. Le milieu de terrain d’Arsenal et Otto Addo, le sélectionneur, ont eu une « conversation confidentielle ». En conférence de presse, Addo a indiqué que la porte ne lui était pas fermée et qu’il était ouvert à un retour, lors de la prochaine fenêtre internationale.

« J’ai eu un entretien confidentiel avec Thomas. Comme vous le savez, je suis un entraîneur qui aime toujours protéger les joueurs, alors j’espère que vous comprendrez. Pour moi, l’équipe est comme une famille et je n’ai pas l’intention de parler de problèmes internes. Sachez une chose : il voulait venir. Mais, je lui ai clairement expliqué pourquoi il ne venait pas. Comme je l’ai dit, c’est confidentiel et il est difficile pour moi de mentionner tous les détails. C’est comme ça, et il faut passer à autre chose. Maintenant, ce n’est pas une décision définitive, donc nous sommes toujours ouverts à son retour. J’espère que les choses dont nous avons parlé lui permettront de s’améliorer et qu’il rejoindra le groupe en mars. Nous avons eu une bonne discussion et nous sommes en bons termes », a expliqué Addo sur le joueur aux 40 sélections avec le Ghana. Thomas Partey ratera donc les rencontres contre l’Angola, le 15 novembre, et le Niger, le 18 novembre.