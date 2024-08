Juventus : les confidences de Khéphren Thuram sur son choix

C’était un transfert annoncé depuis plusieurs mois qui a été officialisé. Après 5 saisons passées du côté de l’OGC Nice, Khéphren Thuram semblait arriver à la fin de son aventure dans le sud de la France. Le milieu de 23 ans, qui avait connu l’équipe de France après de bonnes performances avec le Gym, souhaitait s’en aller vers un nouveau challenge alors que Liverpool et Manchester United en avaient fait une priorité. Finalement, le frère cadet de la fratrie Thuram a décidé de filer en Serie A, direction la Juventus.

Le club italien, en pleine reconstruction sous les ordres de Thiago Motta, avait déboursé 25 millions pour se l’offrir et pour renforcer un milieu de terrain orphelin de Paul Pogba, toujours suspendu, et d’Adrien Rabiot qui a décidé de ne pas prolonger. Un choix logique pour Khéphren Thuram, qui va donc porter le maillot de la Vieille Dame, comme son père Lilian Thuram, il y a plus de 20 ans. Ce vendredi, l’ancien joueur de Nice était en conférence de presse pour sa présentation et il s’est confié sur son choix de rejoindre l’Italie, et le club de cœur de son père.

Didier Deschamps a conseillé la Juventus à Thuram

«Je pense que la Juventus était dans mon destin, c’est vrai : depuis que j’ai 17 ans, cette équipe s’intéresse à moi, mais je voulais attendre parce que je voulais grandir et m’améliorer. Beaucoup d’anciens joueurs français m’ont parlé de la Juventus et m’ont dit que cela pourrait être ma grande chance. (…) Je pense que mes caractéristiques sont adaptées à la Serie A, c’est aussi pourquoi j’ai choisi la Juventus : je change de championnat pour la première fois et je sais que je devrais défier de grands champions. J’ai aussi profité des conseils que j’ai reçus de Didier Deschamps», a-t-il d’abord lancé avant d’évoquer évidemment le lien entre la Juventus et son père. «Mon père m’a dit que la Juventus est pour lui la plus grande équipe du monde et il m’a dit de profiter de chaque instant passé ici : c’est une opportunité d’apprentissage énorme et de croissance personnelle et professionnelle ».

En choisissant la Juve, le natif de Reggio d’Émilie en Italie s’est aussi assuré de progresser avec un spécialiste du poste : Thiago Motta. L’ancien milieu du PSG a beaucoup joué dans ce choix du Français, qui va pouvoir apprendre à ses côtés. «Thiago Motta me parle tous les jours, il me suit de près, il me donne d’excellents conseils que je ne peux pas vous révéler, sinon d’autres pourraient en profiter… J’aime beaucoup faire tourner le ballon, mais j’essaie toujours de verticaliser le jeu en essayant d’être dynamique et d’attaquer si nécessaire. J’ai l’impression d’être un joueur complet, tant en attaque qu’en défense. L’entraîneur était exceptionnel en tant que joueur, un milieu de terrain intelligent qui savait travailler avec l’équipe : je ne peux qu’apprendre d’une personne comme Thiago Motta. C’était certainement important dans mon choix de venir à la Juventus». Un choix évident donc pour Khéphren Thuram qui va donc devoir désormais franchir un cap pour convaincre Didier Deschamps de l’intégrer au groupe des Bleus. Et à moins de deux ans du prochain Mondial, c’est le bon moment de marquer des points…