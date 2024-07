JO 2024 : les scénarios pour avoir un match France - Argentine

La délégation argentine n’a pas atterri en terrain conquis à Paris, et elle a dû le remarquer. Depuis le début des Jeux olympiques, l’hymne argentin est en effet copieusement sifflé dans les enceintes françaises, quelle que soit la discipline. Hier encore, ce sont les joueurs de Javier Mascherano qui en ont fait, de nouveau, les frais avant leur rencontre face à l’Irak, tandis que les Pumas avaient également eu droit à une énorme bronca au Stade de France la veille. Il faut dire que les supporters tricolores n’ont guère goûté à la vidéo des Argentins entonnant un chant raciste à l’encontre des joueurs de l’équipe de France, une dizaine de jours plus tôt. Aujourd’hui, une bonne partie du public français signerait probablement pour voir les hommes de Thierry Henry retrouver ceux de Mascherano dans le tournoi. Alors voici les différents cas de figure possibles pour que cette issue se produise.

Respectivement premières du groupe A et B, la France et l’Argentine n’ont pas officiellement validé leur ticket pour les 1/4 de finale, même si ça semble sentir plus que bon pour les Bleus, leaders avec six unités en deux rencontres (les USA et la Nouvelle-Zélande la talonnent avec 3 points). L’Albiceleste devra au moins repartir avec un point face à l’Ukraine mardi, afin d’être certaine de se qualifier. En cas de résultat nul, et de victoire du Maroc ou de l’Irak dans l’autre rencontre (toutes les nations ont 3 points actuellement), elle terminerait alors 2ᵉ de son groupe. Une conjugaison d’évènement qui la verrait alors tomber face à l’équipe de France en quart de finale, à Bordeaux, à condition que les Bleuets conservent, eux, leur première place (ils affronteront la Nouvelle-Zélande mardi, et un match nul suffirait). Si la France termine deuxième de son groupe mardi, elle pourrait tout de même affronter l’Argentine en 1/4 de finale, mais pour ça, il faudra que les Sud-Américains terminent premiers de leur poule (une victoire face à l’Ukraine pourrait suffire). Autre scénario possible : une finale France - Argentine, comme au Mondial 2022. Il faudrait alors que les deux nations terminent simultanément premières, ou deuxièmes de leur poule, et qu’elles remportent leur quart puis leur demi.