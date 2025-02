Real Madrid : le nouveau but de Kylian Mbappé

https://www.beinsports.com/fr-fr/football/la-liga/articles-video/la-liga-mbapp%C3%A9-surgit-pour-donner-l-avantage-au-real-et-marquer-son-17-but-de-la-saison-2025-02-15

La Liga : Mbappé surgit pour donner l'avantage au Real et marquer son 17ᵉ but de la saison

Il n'aura fallu qu'un quart d'heure de jeu à Kylian Mbappé pour donner l'avantage au Real Madrid sur la pelouse d'Osasuna. Un vrai but pour d'attaquant pour le Français qui plonge au premier poteau pour couper un centre de Federico Valverde et inscrire son 17ᵉ but en Liga cette saison.