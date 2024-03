Dani Alves fait déjà la fête

Incarcéré pendant plus d’un an à Barcelone, Dani Alves (40 ans) a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme âgée de 23 ans au moment des faits. Il a ainsi été condamné à 4 ans et 6 mois de prison, lui qui a aussi reçu d’autres sanctions. Mais cette semaine, il a été libéré sous caution (1 million d’euros). A sa sortie, il a été accueilli par des détracteurs avant de rejoindre ses proches.

Marca explique que le Brésilien profite déjà de son temps libre puisqu’il a organisé une fête. Il a notamment célébré l’anniversaire de son père, Domingos Alves Da Silva. Plusieurs amis de la famille et amis proches du footballeur étaient de la partie. Le média ibérique explique que la soirée a duré jusqu’à 5 heures du matin. Ce qui fait jaser en Espagne…mais Alves était heureux de retrouver les siens après 14 mois de prison.